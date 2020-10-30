Объединяй и властвуй. Петербургские заправщики наносят ответный удар

Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Сеть «Линос», которую связывают с предпринимателем Евгением Гуревичем и его партнерами, нашла способ перейти из разряда городских аутсайдеров. Если ее совместный проект с крупным нефтетрейдером «Ростехразвитие» выстрелит, регион ожидает появление сети примерно из 150 заправок, объединенных если не общим брендом, то единой дистрибуторской системой, а также процессинговым решением и карточным продуктом для самых желанных клиентов — юрлиц. Для сравнения: у «Петербургской топливной компании», последней крупной независимой сети Петербурга, проданной в прошлом году «Роснефти», насчитывалась 141 АЗС.



При этом речь о едином бренде и единой раскраске всех этих очень разных мини-сетей не стоит в первую очередь из прагматических соображений. Во-первых, это было бы очень дорого, во-вторых, нет смысла преодолевать личные амбиции каждого из десятков владельцев сетей на Северо-Западе. Ну а в-третьих, главное в этом проекте — бизнес. А решать вопросы дистрибуции и единой платежной системы, которые и стоят в первую очередь перед теми, кто задумывается о построении крупной сети АЗС, вполне можно и без этого.

О том, что «Ростехразвитие» взяло в управление около 40 бывших заправок «Линоса», «Фонтанке» рассказал глава профильного направления в «Ростехразвитии» Олег Поляков. По его словам, «перекраска» АЗС, знакомых петербуржцам еще с 1990-х, в цвета нового бренда Nord Point в ближайшее время будет завершена. Конкретный объем инвестиций не сообщается, но, отталкиваясь от общеизвестных на рынке индикаторов, можно говорить примерно о 120–150 млн рублей. Однако переход «Линосов» под управление «Ростехразвития» — это лишь надводная часть айсберга. В реальности масштабы куда больше.



Уже сейчас единой дистрибуторской системой — а где и по какой цене взять бензин, это самый болезненный вопрос для мелких независимых сетей — объединены 59 заправок. Помимо Nord Point в программе уже участвуют также заправки «Китэк» (7 станций) и «Балтоп» (6 точек). Последние — это осколок рухнувшей империи «Выборгской топливной компании», которой пришлось распродавать свою сеть по частям. Предприниматель Роман Зайончковский, владелец сети газовых заправочных терминалов «Пропан 24», приобрел несколько АЗС ВТК в едва ли не самых знаковых местах, включая погранпереход в Светогорске. Все они сейчас работают совместно с «Ростехразвитием» и принимают к оплате его карты.

ООО «Ростехразвитие» в равных долях принадлежит предпринимателям Олегу Северову и Кириллу Сидорову. Правда, с прошлого года их доли заложены в Сбербанке до закрытия ими кредитной линии. Компания занимается дистрибуцией топлива всех видов по всей стране. Пик ее деятельности пришелся на 2017 год, когда выручка компании превысила 16 млрд рублей. Однако с тех пор она падала и в 2019 году составила всего 9,9 млрд рублей. Сказался кризис 2019 года на топливном рынке и отголоски катаклизмов 2018 года, когда эксперты на полном серьезе прогнозировали цену в 100 рублей за литр.



Всего по Ленобласти сейчас работает около 50 станций самых маленьких сетей — от «Фаэтона» (8 АЗС) до «Кириши Ойл» с двумя точками. Все они потенциально могут участвовать в объединении сбыта и закупок, но с кем именно ведет переговоры «Ростехразвитие», Олег Поляков раскрывать не стал. Независимых сетей, в которых было бы хотя бы 10 заправок, в регионе не осталось после того, как «Роснефть» купила ПТК, а «Татнефть» — Neste. Однако заслуживающий доверия «Фонтанки» источник на топливном рынке сообщил редакции, что точно знает, о ком идет речь, и выразил уверенность в том, что поставленная задача — довести в Петербурге и Ленобласти сеть «Ростехразвития» до 110–120 АЗС уже в следующем году — это практически решенная задача. Следующим шагом должно стать дальнейшее расширение за счет прилегающих к Ленобласти регионов Северо-Запада, и в этом случае цель в 150–160 заправок может быть достигнута в ближайшее время.

По оценкам экспертов отрасли, сделанным по просьбе «Фонтанки», на сегодняшний день совокупный объем прокачки топлива через систему «Ростехразвития» составляет около 3 млн литров топлива в месяц. Это относительно небольшой объем, но сказываются крайне негативные факторы, связанные с коронавирусом, в первую очередь падение деловой активности. Однако при заявленных компанией даже самых скромных прогнозах эта цифра может вырасти до 10 млн литров в месяц, а это уже будет означать вполне солидные 5 млрд рублей выручки за год. В случае же, если «Ростехразвитию» удастся раскрутить свой карточный проект для корпоративных автопарков, эта сумма может вырасти кратно, прогнозируют эксперты отрасли.



Однако одной узкой нишей, в которой все предыдущие годы работал тот же «Линос» (бензин на его АЗС какое-то время считался самым дешевым в регионе, что привлекало одних, но и отталкивало многих потребителей), выйти на показатели, гарантирующие серьезное место на рынке, не получится. Карточные корпоративные продукты, которые могут в этом помочь, — это уже вотчина крупнейших сетей на рынке, имеющих, как правило, практически неограниченный доступ к объемам топлива, огромную сбытовую сеть и мощный логистический и технологический ресурс.

«Ростехразвитие» же пока не имеет даже собственной нефтебазы — базовая точка, где хранятся основные объемы топлива компании, — ЛДПС «Невская» «Транснефти». По собственным данным, компания получает топливо и от «Лукойла», и от «Роснефти», и от других крупнейших игроков рынка АЗС Петербурга. А значит, она заведомо будет в роли догоняющего в гонке за минимальную цену для конечного клиента. Вместе с тем примерно в таких же условиях многие годы вполне успешно работала «ПТК», напоминают старожилы рынка, и отсутствие собственного топлива не мешало ей обслуживать одну из крупнейших в городе корпоративных карточных программ.



Помешать планам «Ростехразвития» может и позиция владельцев мелких сетей, многие из которых имеют стойкое реноме тяжелых переговорщиков. «Если бы я был таким владельцем пары-тройки АЗС, я бы, прежде чем принимать такое предложение, хотел бы сперва увидеть, что я получу взамен, — рассуждает глава «Нефтяного клуба СПб» Олег Ашихмин. — Если у «Ростехразвития» разработан убедительный механизм привлечения новых клиентов, то это вполне может сработать. Еще одним сильным ходом был бы отпуск участникам программы топлива «в кредит» — под реализацию».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

