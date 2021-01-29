«Пассажиравтотранс» ищет поставщика дизеля для автобусов на 9 млрд. Пока работает с «Татнефтью»

ГУП «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на поставку дизельного топлива Евро-5 по топливным картам через сеть АЗС Санкт-Петербурга. Максимальная стоимость контракта на 3 года — 9,1 млрд рублей.
Информация об аукционе опубликована 29 января. Согласно конкурсной документации, речь идет о заправке через сеть основных и резервных АЗС, которые расположены недалеко от шести автобусных парков предприятия. Указан и объем — 198 миллионов литров. Итоги аукциона подведут в конце февраля.
В 2016 году «Пассажиравтотранс» заключил контракт на 5 лет с компанией «Татнефть-АЗС-Запад» на поставку в течение пяти лет 266,6 млн литров дизельного топлива класса Евро-5 стоимостью 7,8 млрд рублей.
Сейчас у «Пассажиравтотранса» в парке 1 900 дизельных автобусов плюс 200 единиц вспомогательного транспорта — автомобили технической помощи, эвакуаторы и т.п.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что городские власти намерены усиливать при закупках автобусов требования к экологичности топлива, в некоторых аукционах уже содержится условие по применению газа.
У «Пассажиравтотранса» на данный момент 163 газовых автобуса, продолжается приемка еще 65. В I квартале планируется приобрести еще 54 единицы.