FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
76.19р92.13р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

«Пассажиравтотранс» ищет поставщика дизеля для автобусов на 9 млрд. Пока работает с «Татнефтью»

ГУП «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на поставку дизельного топлива Евро-5 по топливным картам через сеть АЗС Санкт-Петербурга. Максимальная стоимость контракта на 3 года — 9,1 млрд рублей.

Информация об аукционе опубликована 29 января. Согласно конкурсной документации, речь идет о заправке через сеть основных и резервных АЗС, которые расположены недалеко от шести автобусных парков предприятия. Указан и объем — 198 миллионов литров. Итоги аукциона подведут в конце февраля.

В 2016 году «Пассажиравтотранс» заключил контракт на 5 лет с компанией «Татнефть-АЗС-Запад» на поставку в течение пяти лет 266,6 млн литров дизельного топлива класса Евро-5 стоимостью 7,8 млрд рублей.

Сейчас у «Пассажиравтотранса» в парке 1 900 дизельных автобусов плюс 200 единиц вспомогательного транспорта — автомобили технической помощи, эвакуаторы и т.п.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что городские власти намерены усиливать при закупках автобусов требования к экологичности топлива, в некоторых аукционах уже содержится условие по применению газа.

У «Пассажиравтотранса» на данный момент 163 газовых автобуса, продолжается приемка еще 65. В I квартале планируется приобрести еще 54 единицы.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

265040341
..... да ладно, а почему автобусы эшелонами стоят у ПТК/Роснефти ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний