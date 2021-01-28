Историк объяснит, чем «Зингер» похож на Зимний дворец

И в Строгановском дворце, и во дворце Белосельских-Белозерских, и в Торговом доме компании «Зингер» можно «разглядеть» Зимний дворец, — это докажет на неспешной экскурсии исследователь рода Строгановых. 6 февраля, 12+
«Как получилось, что всего три здания — Строгановский дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Торговый дом «Зингер», — соединившись в причудливую цепь, определили фасад главного городского променада былой столицы?» — задаются вопросом организаторы, проект «Институт Петербурга». Искать общие черты Зимнего и Строгановского — логично: архитектор один, Растрелли. Строгановский еще и постарше Зимнего. Был построен всего за год, очень быстро — но некоторые полагали, что Растрелли управился бы и в шесть недель. Эта версия не подтвердилась, однако впечатляет уже сама готовность некоторых специалистов так верить в расторопность итальянского архитектора. Дворец Белосельских-Белозерских, считают некоторые эксперты, строился с оглядкой на Строгановский, даром что почти через сто лет. Да и вообще проект Штакеншнейдера был таким «растреллиевским» — и почему бы и в нем нам не поискать приметы Зимнего дворца? Наконец, архитектор Дома компании «Зингер» Сюзор безусловно оглядывался на Зимний. Как минимум потому, что по правилам «Зингеру» не полагалось быть выше дворца.
6 февраля на экскурсии «Суть Невского. Философия архитектуры» вместе с доктором исторических наук Сергеем Кузнецовым, исследователем интереснейшего рода Строгановых, попробуем по-новому посмотреть на «старых знакомых». Старт в 13:00, подробности на сайте.
Александра Шеромова