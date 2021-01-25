Арбитражный суд заново изучит 15 тонн мазута в петербургской акватории

Кассационный суд отменил решение, по которому петербургская аварийно-спасательная компания отсудила 58 млн рублей солидарно у судовладельца с Маршалловых островов и его страховщика за загрязнение акватории порта в 2019 году. Истцу рекомендовано выбрать одного ответчика и провести экспертизу. Соответствующее постановление Арбитражный суд Северо-Западного округа опубликовал 22 января, оно отменяет решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также подтвердившее его постановление Тринадцатого апелляционного суда. В соответствии с ними владелец теплохода Loza компании Marathi Shipping Ltd c Маршалловых островов и застраховавшая его ирландская компания The Standard club Ireland DAC должны были выплатить аварийно-спасательной компании ООО «Контур СПб» 58,3 млн рублей за ликвидацию последствий загрязнения петербургского порта нефтепродуктами. В компании сообщили, что решение так и не было исполнено.

Кассационный суд постановил: взыскание стоимости аварийных работ по очистке акватории не должно быть солидарным — истцу следует выбрать объект для претензий. Это может быть судовладелец, а может быть страховщик, каждый из которых в дальнейшем может просить суд привлечь другого в качестве соответчика. Кроме того, кассационный суд обратил внимание, что присужденная первой инстанцией сумма превышает страховую, а потому рекомендовал при новом рассмотрении дела назначить комплексную экспертизу. Ей предстоит определить, насколько предъявленные «Контуром СПб» требования соответствуют критериям «разумных мер» в понимании Кодекса торгового мореплавания РФ и Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Аварийный разлив мазута произошел 19 июня 2019 года в районе Угольной гавани при бункеровке мальтийского судна Loza, и, к удовольствию чиновников, случай этот избежал огласки, хотя оно того стоило. Loza разлила около 15 тонн мазута, но капитан судна поначалу занизил число в разы. За уборку взялось ООО «Морская экология»; когда же выяснились истинные масштабы происшедшего, Администрация морских портов Балтийского моря наняла второго спасателя — ООО «Контур СПб».

В опубликованном 30 июля решении суда первой инстанции по этому поводу написано: «Разлив <…> бункерного топлива в количестве, значительно большем, чем первоначально сообщил капитан судна, <…> существовала реальная угроза попадания загрязнённой топливом воды с акватории в водозаборы городской теплоэлектростанции и дальнейшего распространения разлитых нефтепродуктов по всей акватории порта». АМП Балтийского моря оценила затраты на уборку случайно пролитого почти в 103 млн рублей и, не встретив понимания, обратилась в суд, где переуступила право требования очищавшему акваторию «Контуру». Тем временем капитан судна и старший механик куда-то делись, а судовладелец Marathi Shipping Ltd. и застраховавшая теплоход The Standard club Ireland DAC не спешили платить за ликвидацию последствий аварии. Бумажная стадия спора длилась, пока судья Екатерина Карманова не арестовала плавсредство. Ровно через 6 дней ответчики выплатили спасателям 36,5 млн рублей и пообещали скоро заплатить остальное.