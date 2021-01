Арбитражный суд заново изучит 15 тонн мазута в петербургской акватории

Кассационный суд отменил решение, по которому петербургская аварийно-спасательная компания отсудила 58 млн рублей солидарно у судовладельца с Маршалловых островов и его страховщика за загрязнение акватории порта в 2019 году. Истцу рекомендовано выбрать одного ответчика и провести экспертизу.

Соответствующее постановление Арбитражный суд Северо-Западного округа опубликовал 22 января, оно отменяет решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также подтвердившее его постановление Тринадцатого апелляционного суда. В соответствии с ними владелец теплохода Loza компании Marathi Shipping Ltd c Маршалловых островов и застраховавшая его ирландская компания The Standard club Ireland DAC должны были выплатить аварийно-спасательной компании ООО «Контур СПб» 58,3 млн рублей за ликвидацию последствий загрязнения петербургского порта нефтепродуктами. В компании сообщили, что решение так и не было исполнено.