30 июля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал решение по иску аварийно-спасательной компании ООО «Контур СПб» к владельцу теплохода Loza компании Marathi Shipping Ltd c Маршалловых островов и застраховавшей его ирландской компании The Standard club Ireland DAC. Солидарно суд взыскал с обеих 58,3 млн рублей за ликвидацию последствий загрязнения петербургского порта нефтепродуктами.



Аварийный разлив мазута произошел 19 июня прошлого года в районе Угольной гавани при бункеровке мальтийского судна Loza и, к удовольствию чиновников, избежал огласки, хотя оно того стоило. Loza разлила около 15 тонн мазута, но капитан судна поначалу занизил число в разы. За уборку взялось ООО «Морская экология», когда же выяснились истинные масштабы происшедшего, Администрация морских портов Балтийского моря наняла второго спасателя — ООО «Контур СПб».