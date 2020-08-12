Петербургская компания отсудила 58 млн рублей у судовладельца с Маршалловых островов и его страховщика за прошлогоднее загрязнение акватории порта. Позицию «виноваты, но отвечать не должны» разрушил арбитражный суд.

Фото: korabel.ru

30 июля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал решение по иску аварийно-спасательной компании ООО «Контур СПб» к владельцу теплохода Loza компании Marathi Shipping Ltd c Маршалловых островов и застраховавшей его ирландской компании The Standard club Ireland DAC. Солидарно суд взыскал с обеих 58,3 млн рублей за ликвидацию последствий загрязнения петербургского порта нефтепродуктами.

Аварийный разлив мазута произошел 19 июня прошлого года в районе Угольной гавани при бункеровке мальтийского судна Loza и, к удовольствию чиновников, избежал огласки, хотя оно того стоило. Loza разлила около 15 тонн мазута, но капитан судна поначалу занизил число в разы. За уборку взялось ООО «Морская экология», когда же выяснились истинные масштабы происшедшего, Администрация морских портов Балтийского моря наняла второго спасателя — ООО «Контур СПб».



В опубликованном 30 июля судебном решении по этому поводу написано: «Разлив … бункерного топлива в количестве, значительно большем, чем первоначально сообщил капитан судна … существовала реальная угроза попадания загрязнённой топливом воды с акватории в водозаборы городской теплоэлектростанции и дальнейшего распространения разлитых нефтепродуктов по всей акватории порта…»

По словам заведующего лабораторией экологической безопасности морского транспорта ЦНИИ Морского флота Алексея Иванчина, при оценке масштаба любого разлива нефтепродуктов следует отталкиваться от степени воздействия на окружающую среду и объекты инфраструктуры, характер разлива и время года. Если разлив произошел в закрытом районе порта, его воздействие будет не особенно значительным и продолжительным при условии своевременного сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Если же разлив произошел рядом с зонами отдыха, водозаборами или особо уязвимыми природными территориями, то его воздействие будет в разы больше. Эксперт считает, что иногда от разлива 100 тонн неблагоприятных последствий меньше, чем от 15.



В данном случае мазут не собрали вовремя, потому что капитан Loza ввел администрацию порта в заблуждение относительно масштабов аварии. Читаем в решении судьи Екатерины Кармановой:

«Место разлива — большой участок акватории морского порта Санкт-Петербург, Угольная гавань и её продолжение — Большая Турухтанная гавань; большое количество причалов для подхода, стоянки судов и грузовых операций … ООО «Контур СПб» было привлечено к работам на девятый день разлива нефтепродуктов … и было вынуждено заниматься устранением масштабного вторичного загрязнения, которое … вызвано сокрытием фактического количества пролитого топлива и неправильной оценкой, основанной на этом информации, необходимых сил и средств для ликвидации разлива…»

АМП Балтийского моря оценила затраты на уборку случайно пролитого почти в 103 млн рублей и, не встретив понимания, обратилась в суд, где переуступила право требования очищавшему акваторию «Контуру». Тем временем капитан судна и старший механик куда-то делись, а судовладелец Marathi Shipping Ltd. и застраховавшая теплоход The Standard club Ireland DAC проявили чудеса изворотливости.



Бумажная стадия спора длилась, пока судья Екатерина Карманова не арестовала плавсредство. Ровно через 6 дней ответчики выплатили спасателям 36,5 млн рублей и пообещали скоро заплатить остальное. Суд снял арест, Loza благополучно отбыла, и позиция ответчиков стала непримиримой — они решили не платить вообще.

Большинство работ, за которые «Контур» хотел получить оставшиеся 66 миллионов, они назвали невыполненными, почти не выполненными или выполненными не так, как надо. Отправленную в суд солидную пачку документов укрепляли экспертные изыскания, выполненные специалистами с регалиями. Из 66 млн рублей суд решил взыскать с судовладельца и страховщика 58, значит в целом спасатели оказались правы — во всяком случае, по мнению суда первой инстанции.

Наблюдатели удивлены отношением иностранных компаний к экологической аварии в российском порту — не абстрактное «мы за чистоту окружающей среды», а в непрестижной роли нарушителей этой чистоты. Например, ирландская страховая компания заявила, что она, конечно, застраховала ответственность судовладельца за ущерб от загрязнения бункерным топливом, но в данном случае не считает нужным выступать в роли ответчика. Мол, не написано такого в Кодексе торгового мореплавания. Судья Екатерина Карманова поправила: вы не совсем правильно его трактуете.



Представители Marathi Shipping Ltd. и The Standard club Ireland DAC предложили свой взгляд на договор между Администрацией морских портов Балтийского моря и «Контуром». Там есть пункт, в котором написано, что размер платы за ликвидацию аварийного разлива не может превышать 9 млн рублей. Вот на 9 миллионов и претендуйте, порекомендовали ответчики. Но судья услышала истца и представителя Администрации: базовый договор действительно не мог стоить дороже 9 миллионов, но на 9 миллионов ликвидировать последствия такого разлива не представлялось возможным — пришлось заключить дополнительное соглашение.

«…Размер расходов на очистку акватории … не мог быть ограничен суммой в 9000000 рублей…» — констатировала судья.

Генеральный директор ООО «Контур СПб» Станислав Корнеев считает, что столкнулся со стандартным затягиванием процесса, цель которого не отказаться от исполнения обязательств, а сделать все возможное для их минимизации.

Известный автору статьи мобильный телефон представителя ответчиков несколько дней не отвечает. Впрочем, эта история не закончилась — стороны наверняка встретятся в апелляционном суде, после чего решение первой инстанции вступит или не вступит в законную силу.



Лев Годованник, специально для «Фонтанки.ру»