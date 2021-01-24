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Штаб Навального в Петербурге заявил, что на акции в Петербурге задержали 650 человек

В Штабе Навального в Санкт-Петербурге уверены, что в автозаках после несанкционированной акции 23 января оказались более 650 человек. Информацию о более чем 300 задержанных, там называют не совсем корректной.

Как рассказали «Фонтанке» сотрудники штаба 24 января, в поименных списках, которые составляли они, активисты «Открытки» и «Апологии протеста», сейчас 339 человек: «Некоторые задержанные звонили нам и говорили, что с ними в отделах еще столько-то человек. Мы дозванивались до них, проверяли информацию и оказывалось, что там, где у нас было указано, что в отделе пять человек, их там еще 15. В целом у нас получилось 650 человек».

В штабе заметили, что задержанных отпускают с протоколами по ст. 8.6.1 Закона СПб «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (нарушение «режима самоизоляции»).

23 января в Петербурге прошла несанкционированная акция протеста. Несколько тысяч человек вышли сначала на Сенатскую площадь, затем перекрыли Невский проспект, дошли до Марсова поля, площади Восстания и Гостиного двора. О жестких задержаниях под конец протестных гуляний писала «Фонтанка».

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