Штаб Навального в Петербурге заявил, что на акции в Петербурге задержали 650 человек

В Штабе Навального в Санкт-Петербурге уверены, что в автозаках после несанкционированной акции 23 января оказались более 650 человек. Информацию о более чем 300 задержанных, там называют не совсем корректной.



Как рассказали «Фонтанке» сотрудники штаба 24 января, в поименных списках, которые составляли они, активисты «Открытки» и «Апологии протеста», сейчас 339 человек: «Некоторые задержанные звонили нам и говорили, что с ними в отделах еще столько-то человек. Мы дозванивались до них, проверяли информацию и оказывалось, что там, где у нас было указано, что в отделе пять человек, их там еще 15. В целом у нас получилось 650 человек».