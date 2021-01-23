К 19:00 в Петербурге, по данным консолидированных сил оппозиции, около 300 задержанных В том числе — глава штаба Навального в Северной столице Ирина Фатьянова. Массовый протест затих.
Штаб Навального в Петербурге через соцсети призвал сторонников расходиться по домам: «Время завершать нашу прогулку. Мы требуем освободить Алексея Навального. Если его не освободят, мы не остановимся и продолжим выходить на улицы».
ОМОН разогнал толпу на площади Восстания. У обелиска «Городу-герою Ленинграду» горожане скандировали «Перемен!», полиция ответила дубинками. Сильнее других досталось велосипедисту, его избили ещё и ногами.
Полиция разыскивает протестующего, который у Манежа выскочил на проезжую часть и одним ударом в лицо уложил сотрудника ГИБДД. Пострадавшему помогли подняться очевидцы. Агрессор побежал в толпу, полицейские задержали мужчину, но позже выяснилось, что схватили не того. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Во время разгона на площади Восстания произошел еще один случай насилия. Женщину, которая заговорила с полицейскими, силовик ударил ногой в живот. Она ударилась головой, ей потребовалась помощь медиков.
Не дали погулять горожанам и по Марсову полю, после зачистки на нём остались только пять снеговиков.
Сбор протестующих был назначен на 14:00 на Сенатской площади. ОМОН поджидал заранее. Первыми на место пришли журналисты. Несмотря на опознавательные знаки и редакционные удостоверения, корреспонденты нескольких изданий уехали в отделы полиции. Сотруднику «Фонтанки» объяснили, что «аккредитация» на мероприятие есть только у каналов «Россия» и «Первый». Затем шествие двинулось по Гороховой, Большой Морской и Малой Морской улицам к Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. Движение транспорта в центре Петербурга встало.