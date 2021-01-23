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Протест в Петербурге загасили дубинками. Главное о несанкционированной акции к 19:00

Градус агрессии вырос к вечеру на улицах Петербурга. Вышедших на несанкционированный митинг горожан разгоняли дубинками. Пострадавшие есть с обеих сторон.

К 19:00 в Петербурге, по данным консолидированных сил оппозиции, около 300 задержанных В том числе — глава штаба Навального в Северной столице Ирина Фатьянова. Массовый протест затих.

Штаб Навального в Петербурге через соцсети призвал сторонников расходиться по домам: «Время завершать нашу прогулку. Мы требуем освободить Алексея Навального. Если его не освободят, мы не остановимся и продолжим выходить на улицы».

ОМОН разогнал толпу на площади Восстания. У обелиска «Городу-герою Ленинграду» горожане скандировали «Перемен!», полиция ответила дубинками. Сильнее других досталось велосипедисту, его избили ещё и ногами.

Полиция разыскивает протестующего, который у Манежа выскочил на проезжую часть и одним ударом в лицо уложил сотрудника ГИБДД. Пострадавшему помогли подняться очевидцы. Агрессор побежал в толпу, полицейские задержали мужчину, но позже выяснилось, что схватили не того. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Во время разгона на площади Восстания произошел еще один случай насилия. Женщину, которая заговорила с полицейскими, силовик ударил ногой в живот. Она ударилась головой, ей потребовалась помощь медиков.

Не дали погулять горожанам и по Марсову полю, после зачистки на нём остались только пять снеговиков.

Сбор протестующих был назначен на 14:00 на Сенатской площади. ОМОН поджидал заранее. Первыми на место пришли журналисты. Несмотря на опознавательные знаки и редакционные удостоверения, корреспонденты нескольких изданий уехали в отделы полиции. Сотруднику «Фонтанки» объяснили, что «аккредитация» на мероприятие есть только у каналов «Россия» и «Первый». Затем шествие двинулось по Гороховой, Большой Морской и Малой Морской улицам к Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. Движение транспорта в центре Петербурга встало.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (46)

Иван 2пырьев
Фонтанка, просветите, был ли митинг в Грозном?
sdpolx
Меня одного удивило, что видео с ударом в живот обрезано? Я один удивлен, что нет никаких последующих кадров? Где, например, бросившиеся помогать упавшей женщине? Почему видео такое кургузое??
Volf Messing
Правдолюбцы уже были у власти в 90-е, кто-то хочет туда снова?
Потому и тянут молодежь, они этого не видели и не знают. Если бы знали, кому бы тот Навальный нужен был.
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