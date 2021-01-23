К 19:00 в Петербурге, по данным консолидированных сил оппозиции, около 300 задержанных В том числе — глава штаба Навального в Северной столице Ирина Фатьянова. Массовый протест затих.



Штаб Навального в Петербурге через соцсети призвал сторонников расходиться по домам: «Время завершать нашу прогулку. Мы требуем освободить Алексея Навального. Если его не освободят, мы не остановимся и продолжим выходить на улицы».



ОМОН разогнал толпу на площади Восстания. У обелиска «Городу-герою Ленинграду» горожане скандировали «Перемен!», полиция ответила дубинками. Сильнее других досталось велосипедисту, его избили ещё и ногами.

