В Петербурге по итогам 2020 года общая смертность выросла на 23%. Но коронавирус не стал главной причиной

Прирост общей смертности за 2020 год в Петербурге достаточно высокий, но не самый большой по сравнению с другими регионами, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он оценил прирост в 22,9%. Цифра оперативная, но вряд ли изменится кардинально.



«По уровню прироста показателя общей смертности Петербург не находится в первой десятке регионов. Но, как бы то ни было, мы понимаем, что потери, которые выражаются в почти 23% прироста, — достаточно существенные, — заявил Лисовец 18 января в эфире канала «Санкт-Петербург». — Мы не стали худшими. Петербург и Москва, два крупнейших мегаполиса с наиболее развитой транспортной сетью, в том числе метро, находимся наиболее близко по уровню прироста. Есть регионы, в которых прирост превысил и 30%».