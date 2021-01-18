FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге по итогам 2020 года общая смертность выросла на 23%. Но коронавирус не стал главной причиной

Прирост общей смертности за 2020 год в Петербурге достаточно высокий, но не самый большой по сравнению с другими регионами, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он оценил прирост в 22,9%. Цифра оперативная, но вряд ли изменится кардинально.

«По уровню прироста показателя общей смертности Петербург не находится в первой десятке регионов. Но, как бы то ни было, мы понимаем, что потери, которые выражаются в почти 23% прироста, — достаточно существенные, — заявил Лисовец 18 января в эфире канала «Санкт-Петербург». — Мы не стали худшими. Петербург и Москва, два крупнейших мегаполиса с наиболее развитой транспортной сетью, в том числе метро, находимся наиболее близко по уровню прироста. Есть регионы, в которых прирост превысил и 30%».

При этом, по его словам, прирост во многом обусловлен именно пандемией, но коронавирус не стал главной причиной смерти. На первом месте сердечно-сосудистые заболевания — более 50%. На втором онкозаболевания. На третьем COVID-19 — 15,2%. При этом сократилась доля умерших от болезней пищеварения, травм, отравлений, эндокринных заболеваний.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний