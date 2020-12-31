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Два выстрела за пинок машины. Петербуржец заявил в полицию о неадекватном пешеходе, но в итоге в отдел попал сам

Петербуржец решил наказать злого пешехода до приезда вызванной им полиции. За это он перед Новым годом получил подарок — уголовное дело.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 31 декабря, сообщение о том, что неизвестный гражданин пнул машину у дома 6 по 1-й Советской улице, поступило в полицию Центрального района накануне около четырех часов дня. Негодующий автомобилист уверял, что пешеход пьян и агрессивен.

Когда на место прибыл наряд полиции, то ему пришлось не задерживать хулигана, а вызывать ему скорую. До их приезда 29-летний владелец машины дважды выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета «Удар».

Медики зафиксировали у 42-летнего мужчины химический ожог обоих глаз.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении владельца автомобиля. Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

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Комментарии (13)

264744221
Взрослый человек, а ума нет. Да ещё и за рулём. Да уж.
dedmoroz_5e4d8827384c2
живи по принципу: вежливость - твоя безопасность
michailPotapov
ps. Скорость на жилой терр-ии и в дворовых зонах должна быть 20км.ч
а водятлы что по тротуару что по придворовой зоне несутся 40-60км ч
можно и камень кинуть в лобовое за такие дела
и пешеход будет прав. Защищал свое право на безопасность.
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