FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.88р90.68р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Минцифры усиливают генералом ФСО с Северо-Запада. В Минтранс продолжают переходить из «Аэрофлота»

Заместителем главы Минцифры РФ назначен Владимир Белановский. Соответстующее распоряжение правительства опубликовано 30 декабря.

До последнего назначения Белановский был с 2017 года руководителем службы специальной связи и информации ФСО РФ в звании генерала. До этого занимал должность руководителя Управления ФСО по Северо-Западу.

Кроме того, сегодня же замминистра транспорта назначен Кирилл Богданов, замдиректора «Аэрофлота». Ранее Минтранс возглавил уже бывший гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

kоt-obormot
Безбедный пенсион - очередной путнеской шестерке.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний