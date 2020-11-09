Мишустин назвал Госдуме имена новых министров. Меняют пятерых

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил на утверждение Госдумы кандидатуры новых министров. Об этом 9 ноября пишет РИА Новости.
Десятым вице-премьером, как и сообщалось ранее, станет уже экс-глава Минэнерго Александр Новак. Его место займет глава «Русгидро» Николай Шульгинов. Вместо Евгения Дитриха Минтранс предложено возглавить руководителю «Аэрофлота» Виталию Савельеву. Минприроды отдают министру по Арктике Александру Козлову. А Минстроем вместо Владимира Якушева руководить будет первый замминистра Ирек Файзуллин. В Минвостокразвития приходит глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.
Президент также заменил полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова на экс-главу Минстроя Владимира Якушева.