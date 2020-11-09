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09.11.2020 11:28
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Мишустин назвал Госдуме имена новых министров. Меняют пятерых

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил на утверждение Госдумы кандидатуры новых министров. Об этом 9 ноября пишет РИА Новости.

Десятым вице-премьером, как и сообщалось ранее, станет уже экс-глава Минэнерго Александр Новак. Его место займет глава «Русгидро» Николай Шульгинов. Вместо Евгения Дитриха Минтранс предложено возглавить руководителю «Аэрофлота» Виталию Савельеву. Минприроды отдают министру по Арктике Александру Козлову. А Минстроем вместо Владимира Якушева руководить будет первый замминистра Ирек Файзуллин. В Минвостокразвития приходит глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Президент также заменил полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова на экс-главу Минстроя Владимира Якушева.

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Комментарии (3)

Ruticon
И дальше что? Пересели, смысл-то где? Или всё-таки скрытый смысл есть?
263877541
Уволенные у сколотили себе новые кормушки.
Orgiy_Ge
А вы, друзья, как ни садитесь...
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