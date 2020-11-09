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09.11.2020 11:01
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Путин заменил полпреда в Уральском федеральном округе на экс-главу Минстроя

Президент России принял решение освободить от должности Николая Цуканова.

«Освободить Цуканова Николая Николаевича от должности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — сообщается 9 ноября в документе, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Новым полпредом станет Владимир Якушев, которого освобождают от должности главы Минстроя, этот указ уже тоже опубликован.

Бывший полномочный представитель президента по Северо-Западу Николай Цуканов был отправлен представлять Владимира Путина на Урал в 2018 году. На посту полпреда СЗФО Цуканов провел чуть более года, перейдя на эту должность с позиции губернатора Калининграда.

Ранее стало известно о том, что министр энергетики Александр Новак станет десятым вице-премьером. Его место, по данным РБК, может занять глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

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Комментарии (1)

260667591
круговорот чиновников в россии.
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