FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +3
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.11.2020 11:08
5
Печать

Еще минус два министра. Путин подписал указы об освобождении от должности Дитриха и Кобылкина

Министры природных ресурсов и транспорта отправлены в отставку. Подписанные президентом Путиным указы появились 9 ноября на сайте Кремля.

«Освободить Дитриха Евгения Ивановича от должности министра транспорта Российской Федерации», — говорится в одном из них.

«Освободить Кобылкина Дмитрия Николаевича от должности министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в другом.

В понедельник стало известно, что Путин увеличил количество вице-премьеров до десяти. По данным РБК, новым вице-премьером может стать министр энергетики Александр Новак. Издание также сообщает, что новым министром транспорта станет глава Аэрофлота Виталий Савельев.

Президент также заменил полпреда в Уральском федеральном округе на экс-главу Минстроя.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

houspi
Кручу-верчу, удвоить ВВП хочу...
Александр Новичков
Опять номенклатурные работники размножаются в геометрической прогрессии?
Anatolevich
Так и знал. Дзюба своей новостью забил все СМИ и бункере возникла ревность - главностерха забыли - один раз ... - семь министров портфелями меняться пошли.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний