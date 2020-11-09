Еще минус два министра. Путин подписал указы об освобождении от должности Дитриха и Кобылкина
Министры природных ресурсов и транспорта отправлены в отставку. Подписанные президентом Путиным указы появились 9 ноября на сайте Кремля.
«Освободить Дитриха Евгения Ивановича от должности министра транспорта Российской Федерации», — говорится в одном из них.
«Освободить Кобылкина Дмитрия Николаевича от должности министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в другом.
В понедельник стало известно, что Путин увеличил количество вице-премьеров до десяти. По данным РБК, новым вице-премьером может стать министр энергетики Александр Новак. Издание также сообщает, что новым министром транспорта станет глава Аэрофлота Виталий Савельев.
Президент также заменил полпреда в Уральском федеральном округе на экс-главу Минстроя.