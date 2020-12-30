В Петербурге на 22% подскочила заболеваемость COVID-19, но упала госпитализация. Горожане не хотят встречать Новый год в больнице

Количество зарегистрированных больных с подтвержденным коронавирусом в Петербурге в федеральном регистре 30 декабря по сравнению с прошлой неделей выросло на 22%, сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Как следует из опубликованного на сайте Смольного отчета 30 декабря, в Петербурге за сутки заболели 4298 человек. Неделю назад было 3505. При этом в официальной статистике «Стопкоронавируса» значатся стабильные 3764 случая. Госпитализация за тот же срок снизилась — с 974 до 862 человек в сутки.



Сегодня зарегистрировано разнонаправленное движение индикаторов эпидемического процесса. По сравнению с прошлой средой, 23 декабря, отмечается снижение количества поступивших в инфекционные стационары взрослых на 11,5%. В то же время заметны рост регистрации случаев в федеральном регистре лиц больных COVID-19, увеличение количества выздоровевших, а также умеренный рост количества активных больных в сравнении с прошлой средой.

«Значительные суточные колебания показателей не всегда связаны с динамикой распространения инфекции. Уменьшение количества госпитализаций может объясняться субъективными причинами – граждане даже при наличии показаний и настоянии медицинских работников реже принимают решение о госпитализации, которая в эти дни заведомо предполагает встречу Нового года в больнице. Рост регистрации заболевших коронавирусной инфекцией в сравнении с аналогичным днем прошлой недели связан со значительным увеличением доступности лабораторной диагностики и усилением администрирования ведения Федерального регистра, что привело к ускоренной фиксации в регистре новых случаев», - объяснили в совете.

