Власти Петербурга смягчили новогодний локдаун. Ресторанам продлили часы работы, театрам разрешили открыться с 7 января

С 7 января театры смогут принимать зрителей. Условием будет 25-процентная заполняемость зрительного зала и получение соответствующего согласования комитета по культуре. Организованные группы детей возрасте до 16 лет с 7 до 31 января не смогут посещать театры, а с 11 до 31 января и иные мероприятия, проводимые организациями исполнительских искусств.

В соответствии с новой версией, ограничения, действующие в период новогодних каникул, будут смягчены.

Губернатор Александр Беглов 30 декабря внес изменения в постановление № 121, регулирующее жизнь Петербурга во время пандемии коронавируса.

Ресторанам и барам продлили время работы после праздников. С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00. Ранее предполагалось, что с 4 по 10 января они прекратят работу в 19.00. При этом запрет на работу с 30 декабря по 3 января сохранится.

На тех же условиях с 4 января смогут возобновить деятельность предприятия общепита в ТЦ, если они имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в иные помещения торговых центров. А вот запрет на работу фуд-кортов, фуд-плейсов продолжат действовать.

Ограничения по-прежнему не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Все прочие запреты продлеваются по 31 января.