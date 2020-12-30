В Петербурге открыли охоту на елочные базары. С улиц убрали 36 точек

Как сообщили в Смольном 30 декабря, демонтированы стихийные ёлочные базары на улицах Щербакова, Димитрова, Орджоникидзе, на Софийской, Прибрежной, Караваевской, Варшавской, Краснопутиловской, Купчинской, Замшиной улицах, на проспектах Космонавтов, Солидарности, Искровском, Товарищеском, Среднеохтинском, Ириновском, а также на шоссе Революции. По два земельных участка освобождено на улицах Латышских Стрелков, Коллонтай, Пражской, Народной, на проспекте Металлистов. По три незаконных ёлочных базара ликвидировано на Будапештской, Бухарестской улицах, на проспекте Большевиков.

Петербургские улицы лишились 36 незаконных ёлочных базаров. В рейд вышли специалисты комитета по контролю за имуществом и ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества».

«Совсем немного времени остается до Нового года. Все хотят украсить дома живыми елями. Но уличная торговля должна быть организована по правилам, и бизнес нужно вести честно. Нельзя наживаться на празднике в ущерб городу и природе», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Редакция «Фонтанки» в середине декабря прикинула, за сколько она смогла бы привезти и украсить елку на Дворцовой площади. Получилось значительно дешевле 13 млн, которые заплатили чиновники.