FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.66р90.21р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

МИД РФ в ответ на санкции Великобритании расширил список британских граждан, которым запрещен въезд в Россию

МИД РФ вручил послу Великобритании ноту о расширении черного списка граждан этой страны, которым закрыт въезд в Россию. Кто именно попал под ограничение, не уточняется.

«Тридцатого декабря в МИД России была вызвана посол Великобритании в нашей стране Дебора Броннерт. Ей было заявлено, что в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре сего года неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным, российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны», — сообщил МИД РФ 30 декабря.

В этот список вошли те, кто «причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности, послу вручена нота соответствующего содержания», — добавили в министерстве.

МИД Великобритании принял решение ввести санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным 15 октября.

Великобритания заморозила активы и ввела запрет на поездки в королевство для фигурантов санкционного списка. Ограничения введены в отношении первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, директора ФСБ Александра Бортникова, двух заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, руководителя управления президента по внутренней политике Андрея Ярина. Список аналогичен перечню людей, против которых ввел санкции Евросоюз по тому же поводу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

DrDick
А гражданину Великобритании Сергею Брилёву тоже будет запрещён въезд в Россию?
Cashmare
правильно говорить "афросписок", а то в расизме обвинят и еще санкций наложат
Петр Петров
интересно они знают что им закрыли въезд?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний