МИД РФ в ответ на санкции Великобритании расширил список британских граждан, которым запрещен въезд в Россию

МИД РФ вручил послу Великобритании ноту о расширении черного списка граждан этой страны, которым закрыт въезд в Россию. Кто именно попал под ограничение, не уточняется.
«Тридцатого декабря в МИД России была вызвана посол Великобритании в нашей стране Дебора Броннерт. Ей было заявлено, что в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре сего года неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным, российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны», — сообщил МИД РФ 30 декабря.
В этот список вошли те, кто «причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности, послу вручена нота соответствующего содержания», — добавили в министерстве.
МИД Великобритании принял решение ввести санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным 15 октября.
Великобритания заморозила активы и ввела запрет на поездки в королевство для фигурантов санкционного списка. Ограничения введены в отношении первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, директора ФСБ Александра Бортникова, двух заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, руководителя управления президента по внутренней политике Андрея Ярина. Список аналогичен перечню людей, против которых ввел санкции Евросоюз по тому же поводу.