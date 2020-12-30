МИД РФ в ответ на санкции Великобритании расширил список британских граждан, которым запрещен въезд в Россию

МИД РФ вручил послу Великобритании ноту о расширении черного списка граждан этой страны, которым закрыт въезд в Россию. Кто именно попал под ограничение, не уточняется.

«Тридцатого декабря в МИД России была вызвана посол Великобритании в нашей стране Дебора Броннерт. Ей было заявлено, что в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре сего года неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным, российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны», — сообщил МИД РФ 30 декабря.