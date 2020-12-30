Внучка актрисы Алисы Фрейндлих — Анна Тарасова — рассказала о том, как великая актриса проведет Новый год. Об этом она написала 30 декабря в Instagram.

По словам Анны, вместе с Фрейндлих будет её мама — Варвара Владимирова и она сама, которые, судя по всему, также подхватили новую инфекцию.

«Это первый Новый год, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время, судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса. Первый Новый год, когда дочка проведёт его вместе с папой вдвоём. Бабушка Лора проведёт его одна в другой больнице. Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо. Точно будет», — пишет Анна.

