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Алиса Фрейндлих проведет Новый год в больнице с родными

Внучка актрисы Алисы Фрейндлих — Анна Тарасова — рассказала о том, как великая актриса проведет Новый год. Об этом она написала 30 декабря в Instagram.

По словам Анны, вместе с Фрейндлих будет её мама — Варвара Владимирова и она сама, которые, судя по всему, также подхватили новую инфекцию.

«Это первый Новый год, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время, судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса. Первый Новый год, когда дочка проведёт его вместе с папой вдвоём. Бабушка Лора проведёт его одна в другой больнице. Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо. Точно будет», — пишет Анна.

Она приложила к посту видео песен, которые исполняет бабушка:

«Когда в детстве все слушали современную музыку, я до дыр заслушивала свой сд плеер со сборником песен Алисы. Мне было от них так тепло и хорошо».

Фрейндлих находится в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова, куда её поместили на прошлой неделе, диагностировав коронавирус. Медики оценивают состояние пациентки как тяжелое, но стабильное. За ней ведётся круглосуточное наблюдение, в рамках которого она получает кислородную поддержку и необходимые лекарства.

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