В Петербурге с коронавирусом госпитализировали актрису Алису Фрейндлих

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в Петербурге с коронавирусом.



В комитете по культуре «Фонтанке» 28 декабря подтвердили информацию, что её доставили в 122-ю больницу имени Соколова, и подчеркнули, что в реанимации актриса находится по той причине, что там обеспечивается постоянный уход, и ситуация под контролем. Актриса была госпитализирована три дня назад.

«У нее есть поражение, в БДТ много кто переболел. Мы на постоянной связи с дирекцией БДТ. Состояние на контроле, ничего не требуется, кроме пожеланий скорейшего выздоровления», — заверили в комитете.