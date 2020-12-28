FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

В Петербурге с коронавирусом госпитализировали актрису Алису Фрейндлих

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в Петербурге с коронавирусом.

В комитете по культуре «Фонтанке» 28 декабря подтвердили информацию, что её доставили в 122-ю больницу имени Соколова, и подчеркнули, что в реанимации актриса находится по той причине, что там обеспечивается постоянный уход, и ситуация под контролем. Актриса была госпитализирована три дня назад.

«У нее есть поражение, в БДТ много кто переболел. Мы на постоянной связи с дирекцией БДТ. Состояние на контроле, ничего не требуется, кроме пожеланий скорейшего выздоровления», — заверили в комитете.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Муж Крупской
Дорогая Алиса Бруновна, скорейшего Вам выздоровления!!!!!
263767071
Алиса Бруновна!!! Выздоравливайте поскорее! Вы наше всё!!!!
Король Лир
Поправляйтесь, пожалуйста! Любим Вас!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний