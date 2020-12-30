Более 300 человек рискуют встретить Новый год в Пулково. Они не могут улететь в Бишкек из-за повреждения шасси

Более трёх сотен человек не могут вылететь из Петербурга в Бишкек, столицу Киргизии. Им придётся задержаться в Пулково как минимум на 26,5 часов. Об этом 30 декабря «Фонтанке» сообщил пассажир по имени Фарид.

Рейс U6 8833 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Северной столицы вчера в 23:45. Но этого не произошло. «В итоге улетит — если на то будет воля Всевышнего — 31 декабря в 2:30. Общая задержка составляет 26,5 часов», — сообщает мужчина. Его слова подтверждают данные онлайн-табло аэропорта и сервис Flightradar.