Более 300 человек рискуют встретить Новый год в Пулково. Они не могут улететь в Бишкек из-за повреждения шасси

Более трёх сотен человек не могут вылететь из Петербурга в Бишкек, столицу Киргизии. Им придётся задержаться в Пулково как минимум на 26,5 часов. Об этом 30 декабря «Фонтанке» сообщил пассажир по имени Фарид.
Рейс U6 8833 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Северной столицы вчера в 23:45. Но этого не произошло. «В итоге улетит — если на то будет воля Всевышнего — 31 декабря в 2:30. Общая задержка составляет 26,5 часов», — сообщает мужчина. Его слова подтверждают данные онлайн-табло аэропорта и сервис Flightradar.
По словам читателя «Фонтанки», горячая линия авиакомпании не отвечает уже более 5 часов. В Пулково находится один сотрудник «Уральских авиалиний», который пытается решить вопрос с питанием.
«По информации от сотрудника авиакомпании, проблемы вызваны повреждением шасси два дня назад и нежеланием главного офиса прислать борт на замену. Мы рискуем не встретить Новый год с семьей и сейчас абсолютно беспомощны. Альтернативные билеты стоят по 35–40 тысяч, и их тоже разбирают на глазах. Помогите!» — просит Фарид.
«Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии».