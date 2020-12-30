Петербург держит лидерство по смертям от COVID-19. 78 новых за сутки

За последние сутки в Петербурге смертельную статистику по коронавирусу пополнили еще 78 человек, сообщили 30 декабря в оперштабе.

Это самый большой показатель в России, где за сутки умерли всего 599 человек. В Москве за 24 часа зафиксировано 72 жертвы COVID-19. По числу умерших на 100 тысяч населения Петербург продолжает обгонять столицу — 142 человека против 89.

В Смольном уверяют, что высокая смертность от коронавируса в Петербурге «обусловлена статистической игрой в других регионах».