Смольный: Высокая смертность от коронавируса в Петербурге обусловлена статистической игрой в других регионах

«Высокая смертность в Петербурге обусловлена статистической игрой в других регионах», — заявил в ходе онлайн-совещания с бизнесом 18 декабря заместитель главы комитета по здравоохранению Евгений Антипов. Но более подробно эту мысль не развил.



Так, по данным портала Стопкоронавирус.рф, в Северной столице 123,5 смертей на 100 тысяч человек, тогда как в Москве, к примеру, — 81,3, а в Московской области — 34,8.

По его словам, прогнозы развития эпидемии предрекают пик второй волны только в феврале. «Возможно, мы не на гребне волны, а на восходящей части», — сказал он. Евгений Антипов также сообщил, что комздрав сравнивал пандемию COVID-19 с эпидемией испанки. «Там было три волны в течение 1,5 лет, и вторая волна тоже была наиболее жесткой», — пояснил он. Поэтому чиновники призывают готовиться к худшему, и они намерены давать соответствующие рекомендации городским властям.