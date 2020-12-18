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Смольный: Высокая смертность от коронавируса в Петербурге обусловлена статистической игрой в других регионах

«Высокая смертность в Петербурге обусловлена статистической игрой в других регионах», — заявил в ходе онлайн-совещания с бизнесом 18 декабря заместитель главы комитета по здравоохранению Евгений Антипов. Но более подробно эту мысль не развил.

Так, по данным портала Стопкоронавирус.рф, в Северной столице 123,5 смертей на 100 тысяч человек, тогда как в Москве, к примеру, — 81,3, а в Московской области — 34,8.

По его словам, прогнозы развития эпидемии предрекают пик второй волны только в феврале. «Возможно, мы не на гребне волны, а на восходящей части», — сказал он. Евгений Антипов также сообщил, что комздрав сравнивал пандемию COVID-19 с эпидемией испанки. «Там было три волны в течение 1,5 лет, и вторая волна тоже была наиболее жесткой», — пояснил он. Поэтому чиновники призывают готовиться к худшему, и они намерены давать соответствующие рекомендации городским властям.

Ранее комздрав заявлял, что за неделю число госпитализаций выросло на 7%, а плато по новым случаям заболевания объясняется исключительно исчерпанием пропускной способности лабораторий, обрабатывающих ПЦР-тесты. Хотя позднее глава комздрава Дмитрий Лисовец сообщил, что Петербург все же выходит на плато, а лаборатории не вышли на максимум.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

снегурочка
Давно ждала подобной фразы.
Савва Морозов
статигра отменяет смертность?! совсем дурак.
AceMentura
Ответ в стиле "вы всё врёти".
А что если врут все?
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