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Футболист «Зенита» разместит в своем отеле пострадавших от землетрясения в Хорватии

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен решил оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Хорватии. Об этом футболист написал в своем Инстаграме во вторник, 29 декабря.

Ловрен заявил, что готов принять в своем отеле в Петрини 16 семей.

Сильное землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в Хорватии 9 декабря, известно как минимум об одном погибшем.

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