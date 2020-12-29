Сильное землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в Хорватии, известно как минимум об одном погибшем.
Эпицентр пришёлся на город Петриня к юго-востоку от Загреба. Первой жертвой землетрясения стала 12-летняя девочка, сообщает N1. По словам мэра Даринко Думбовиа, разрушена «практически половина города».
По данным Немецкого исследовательского центра наук о Земле GFZ, источник толчков находился на глубине 10 км.
Just In: Strong #earthquake causes serious damage in Croatia.— The Weather Channel (@weatherchannel) December 29, 2020
The latest: https://t.co/vgbB3BG0gH pic.twitter.com/YMpifDvB64
Момент подземных толчков можно было наблюдать даже в прямом эфире местного телевидения. Трясло даже в студии
Spinechilling moment of earthquake during live tv in Croatia pic.twitter.com/3TqrJ1we7v— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 29, 2020
Улицы Петриньи в обломках, многие здания повреждены, спасатели ищут выживших.
Croatian town of Petrinja suffered a lot of damage in the earthquake today pic.twitter.com/W7ypSFj5vR— Based Croatia (@Based_Croatia) December 29, 2020
Отца и ребенка вытащили из многоэтажного жилого дома и доставили в больницу на машине скорой помощи, передаёт местная газета Jutarnji list.
This is crazy. Another strong earthquake in Croatia, 6.4 this time..#PrayForCroatia 🙏🇭🇷 pic.twitter.com/aFscEn4va8— AM (@mareevicka) December 29, 2020
A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8— Seb Starcevic (@SebStarcevic) December 29, 2020
Сильное землетрясение в Петринье ощущалось и в словенском парламенте в Любляне. Власти Словении отключили в качестве меры предосторожности единственную действующую в стране АЭС «Кршко». Колебания земной поверхности почувствовали также в Боснии и Герцеговине, Германии, Венгрии, Италии, Черногории, Румынии, Словакии, Сербии и Австрии.
Strong earthquake in Petrinja, Croatia (6,3 magnitude), felt in the Slovenian parliament, Ljubljana. I just hope and pray that there are no casualties!🙏 pic.twitter.com/lVFW63uXTO— Domen Gorensek (@Domen_G) December 29, 2020
Данных о пострадавших россиянах нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Загребе.
Накануне, в понедельник, в центральной части Хорватии, также недалеко от Петриньи, произошло землетрясение магнитудой 5,2. В марте в Загребе был толчок магнитудой 5,3, в результате которого один человек погиб и 27 человек получили ранения.