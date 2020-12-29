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Землетрясение в Хорватии прервало заседание парламента и остановило АЭС в Словении. Погиб ребёнок

Сильное землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в Хорватии, известно как минимум об одном погибшем.

Эпицентр пришёлся на город Петриня к юго-востоку от Загреба. Первой жертвой землетрясения стала 12-летняя девочка, сообщает N1. По словам мэра Даринко Думбовиа, разрушена «практически половина города».

По данным Немецкого исследовательского центра наук о Земле GFZ, источник толчков находился на глубине 10 км.

Момент подземных толчков можно было наблюдать даже в прямом эфире местного телевидения. Трясло даже в студии

Улицы Петриньи в обломках, многие здания повреждены, спасатели ищут выживших.

Отца и ребенка вытащили из многоэтажного жилого дома и доставили в больницу на машине скорой помощи, передаёт местная газета Jutarnji list.

Сильное землетрясение в Петринье ощущалось и в словенском парламенте в Любляне. Власти Словении отключили в качестве меры предосторожности единственную действующую в стране АЭС «Кршко». Колебания земной поверхности почувствовали также в Боснии и Герцеговине, Германии, Венгрии, Италии, Черногории, Румынии, Словакии, Сербии и Австрии.

Данных о пострадавших россиянах нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Загребе.

Накануне, в понедельник, в центральной части Хорватии, также недалеко от Петриньи, произошло землетрясение магнитудой 5,2. В марте в Загребе был толчок магнитудой 5,3, в результате которого один человек погиб и 27 человек получили ранения.

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