В Совфеде рассказали, когда завершится строительство «Северного потока — 2»

Проект «Северный поток 2» будет завершен в следующем году, несмотря на новые санкции, которые могут ввести США. Об этом 29 декабря заявил сенатор, член группы по сотрудничеству Совфеда и бундесрата ФРГ Сергей Перминов.

«В 2021 году «Северный поток» будет введен в эксплуатацию, в этом можно не сомневаться», — цитирует Перминова РИА Новости.

По его словам, «в строительстве газопровода заинтересованы европейские коллеги» и, скорее всего, проект «будет завершен во второй половине 2021 года».

Ранее Датское морское управление заявило, что трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января. Трубоукладчику будут помогать два российских судна. 147-километровый участок, идущий южнее датского острова Борнхольм, должен быть соединён с секцией в водах Германии.

