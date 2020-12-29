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В Совфеде рассказали, когда завершится строительство «Северного потока — 2»

Проект «Северный поток 2» будет завершен в следующем году, несмотря на новые санкции, которые могут ввести США. Об этом 29 декабря заявил сенатор, член группы по сотрудничеству Совфеда и бундесрата ФРГ Сергей Перминов.

«В 2021 году «Северный поток» будет введен в эксплуатацию, в этом можно не сомневаться», — цитирует Перминова РИА Новости.

По его словам, «в строительстве газопровода заинтересованы европейские коллеги» и, скорее всего, проект «будет завершен во второй половине 2021 года».

Ранее Датское морское управление заявило, что трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января. Трубоукладчику будут помогать два российских судна. 147-километровый участок, идущий южнее датского острова Борнхольм, должен быть соединён с секцией в водах Германии.

В июле 2020 года Дания смягчила требования к строительству газопровода, разрешив работать судам с якорным позиционированием, и теперь «Фортуна» (недавно сменившая двух собственников) может участвовать в достройке «Северного потока — 2» в датских водах. 1 октября Дания выдала разрешение на эксплуатацию газопровода в ее исключительной экономической зоне.

«Северный поток — 2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе.

США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. Конгресс США в декабре принял законопроект, еще не подписанный президентом Дональдом Трампом, который расширяет санкции в отношении «Северного потока — 2» на услуги по сертификации трубопровода и страхование судов-трубоукладчиков.

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Комментарии (1)

тат2007amg
А старшой говорил - в этом году заработает.
В конце следующего года что, обещать уже дума будет и так по нисходящей?
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