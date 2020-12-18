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Судно, строящее «Северный поток — 2», сменило владельца дважды за три месяца

Трубоукладочная баржа «Фортуна», которая недавно приступила к строительству короткого участка газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии, сменила собственника второй раз за три месяца.

Как сообщает 18 декабря РБК, до начала октября 2020 года судно принадлежало гонконгской компании Strategic Mileage, у которой (в октябре) его купило ООО «Универсальная транспортная группа». Теперь же баржей владеет ООО «КВТ-Рус». Это, как и прежний хозяин, московское микропредприятие. В 2019 году, по последним данным ФНС, в фирме практически не было активов, в кассе — 1 тысяча рублей, выручки ноль, сотрудник только один — гендиректор и учредитель Сергей Викторович Малков. Про него известно только то, что он руководит ЗАО СП «Аэроприма», зарегистрированном по тому адресу, что и «КВТ-Рус».

Смена собственника баржи произошла на фоне возможного ужесточения санкций США в отношении «Северного потока — 2». В этом месяце конгресс одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод.

«Фортуна», построенная в Китае, но ходящая под российским флагом, строила прибрежный участок «Северного потока-2» в России до введения американских санкций. На тот момент судно по договору бербоут-чартера (аренды) эксплуатировала российская группа компаний МРТС. В августе 2020 года МРТС заявила, что не собирается участвовать в достройке «Северного потока-2». 1 декабря компания сообщила РБК, что договор аренды был расторгнут по инициативе собственника.

11 декабря «Фортуна» прибыла к месту строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии, где нужно проложить 2,6 км на относительно небольшой глубине. Сейчас баржа укладывает трубы к востоку от немецкого острова Рюген в Балтийском море, следует из данных сервиса Myshiptracking. Работы, по данным Федерального морского и гидрографического агентства Германии, могут продлиться до 31 декабря.

«Северный поток — 2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе.

США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре Вашингтон расширил санкции в отношении «Северного потока-2», распространив их на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода.

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Комментарии (4)

***_555
"Санкции ни на что не повлияют"
iAm2Cool
Немецкая правящая коалиция неплохо защитилась от нападок оппозиции - дают достроить 2.6 км. Про то, что там еще 160 км в территориальных водах Дании не достроено, которая неоднократно заявляла, что без сертификации на работу в ее водах ничего не будет продолжено - как обычно, умалчивают. Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай!
Петр Петров
никто не хочет под американские санкции!!! Надо Володе на себя его оформить, ему уже все равно!
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