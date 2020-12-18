Судно, строящее «Северный поток — 2», сменило владельца дважды за три месяца

Трубоукладочная баржа «Фортуна», которая недавно приступила к строительству короткого участка газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии, сменила собственника второй раз за три месяца.
Как сообщает 18 декабря РБК, до начала октября 2020 года судно принадлежало гонконгской компании Strategic Mileage, у которой (в октябре) его купило ООО «Универсальная транспортная группа». Теперь же баржей владеет ООО «КВТ-Рус». Это, как и прежний хозяин, московское микропредприятие. В 2019 году, по последним данным ФНС, в фирме практически не было активов, в кассе — 1 тысяча рублей, выручки ноль, сотрудник только один — гендиректор и учредитель Сергей Викторович Малков. Про него известно только то, что он руководит ЗАО СП «Аэроприма», зарегистрированном по тому адресу, что и «КВТ-Рус».
Смена собственника баржи произошла на фоне возможного ужесточения санкций США в отношении «Северного потока — 2». В этом месяце конгресс одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод.