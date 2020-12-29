Петербуржцев проведут на инженерную сторону яхт-клуба и его крышу

Речной яхт-клуб профсоюзов на Приморской косе — крупнейший в европейская части России. Известен, увы, не только славной историей, но и скандалами: «попытки рейдерского захвата» и все такое. 4 января там будет экскурсия, не скандальная, а инженерная. 12+
В Англии яхт-клубы существовали с 20-х годов XVIII века. Первый российский — Императорский яхт-клуб — появился через 100 с лишним лет, в 1846 году, в Петербурге. Но на то он и императорский, что не каждый даже очень состоятельный господин мог туда вступить. А яхтенный спорт набирал популярность. Однажды архитектор Цезарь Кавос (здание Почтамта и больница Рауфхуса — его работы) купил в Англии яхту, чтобы плавать по Неве. Потом появился кружок, потом уже клуб. В 1870-х там даже бесплатные морские классы были. К Олимпиаде-80 на территории клуба построили занятное здание — экскурсовод Александра Щурина объяснит, почему оно напоминает проекты итальянца Пьера Луиджи Нерви, которого называли «поэтом железобетона», проинструктирует, чем железобетон отличается от армоцемента, ну и в целом поведает историю некогда главного яхт-клуба страны.
Одеваемся теплее, гуляем по территории яхт-клуба, любуемся на залив с крыши — 4 января на Петровской косе, 9И, в 12.00. Подробности по ссылке.
Александра Шеромова