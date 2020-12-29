Россия запретила въезд для руководящих сотрудников силовых и разведывательных структур Германии

«Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации. Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ», — сообщается 29 декабря на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

МИД России ответил на подозрения Германии о «русском следе» во взломе компьютерных сетей бундестага в 2015 году.

Министерство также подчеркнуло, что российская сторона неоднократно обращалась к немецким коллегам для консультаций по «выявлению источников злонамеренной киберактивности». В Берлине предложения РФ проигнорировали. В Москве посчитали, что такое поведение говорит о том, что в ФРГ «на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого «дела о русских хакерах».

В 2015 году Германия обвинила хакеров из России в возможной кибератаке на внутреннюю сеть бундестага.