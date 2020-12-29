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Россия запретила въезд для руководящих сотрудников силовых и разведывательных структур Германии

МИД России ответил на подозрения Германии о «русском следе» во взломе компьютерных сетей бундестага в 2015 году.

«Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации. Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ», — сообщается 29 декабря на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Министерство также подчеркнуло, что российская сторона неоднократно обращалась к немецким коллегам для консультаций по «выявлению источников злонамеренной киберактивности». В Берлине предложения РФ проигнорировали. В Москве посчитали, что такое поведение говорит о том, что в ФРГ «на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого «дела о русских хакерах».

В 2015 году Германия обвинила хакеров из России в возможной кибератаке на внутреннюю сеть бундестага.

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Комментарии (8)

***_555
Странно, что не запретили импорт немецких машин и оборудования.
Ах да, тогда же вся экономика духовноскрепной встанет.
Oleg_I
Надо было запретить открывать счета в Сбербанке - тут бы они сдались.
Garri
Изверги! Как же теперь бедные немцы будут закупаться качественными российскими продуктами? помрут ведь от употребления европейской еды? Где они будут покупать одежду? придется им ходить в европейских лохмотьях. Как будут следить за своими виллами на краю карьеров и мусорных полигонов в Челябинске и Воронеже?
Это бесчеловечно со стороны российских чиновников!
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