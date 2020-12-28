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Голикова: В правительстве были ковид-диссиденты, но сейчас их нет

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о наличии людей, отрицающих COVID-19, в правительстве страны.

«COVID-диссиденты [в правительстве]? Я думаю, что уже сейчас нет», — цитирует 28 декабря интервью Татьяны Голиковой Владимиру Познеру РИА «Новости».

По ее словам, во властных структурах «раньше были» люди, которые отрицали коронавирус.

Она также отметила, что Россия выбрала стратегию масштабного тестирования для борьбы с пандемией. Голикова уверена, что «слабым местом» российского здравоохранения стала нехватка кадров.

С начала пандемии в РФ выявили уже 3 078 035 случаев COVID-19.

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Комментарии (1)

teodor
В правительстве теперь одни ковидидиоты, что в принципе не новость.
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