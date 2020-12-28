В Петербурге снова около 3,7 тысячи заболевших ковидом. В России чуть меньше, чем накануне

Число новых случаев заболевания COVID-19 в Петербурге за минувшие сутки осталось примерно на том же уровне, что и накануне, — 3748, сообщает 28 декабря оперштаб. Вчера сообщалось о 3761 заразившемся.

В России за сутки выявили 27 787 случаев коронавируса (накануне их было 28 284). Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва и Петербург.



Петербургский оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил, что за 24 часа в городе на коронавирус проверили 22 338 горожан. 1239 человека остаются под медицинским наблюдением. Общее число заболевших в Петербурге выросло до 230 845.

