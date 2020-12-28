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В Петербурге снова около 3,7 тысячи заболевших ковидом. В России чуть меньше, чем накануне

Число новых случаев заболевания COVID-19 в Петербурге за минувшие сутки осталось примерно на том же уровне, что и накануне, — 3748, сообщает 28 декабря оперштаб. Вчера сообщалось о 3761 заразившемся.

В России за сутки выявили 27 787 случаев коронавируса (накануне их было 28 284). Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва и Петербург.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил, что за 24 часа в городе на коронавирус проверили 22 338 горожан. 1239 человека остаются под медицинским наблюдением. Общее число заболевших в Петербурге выросло до 230 845.

С начала пандемии по России выявили уже 3 078 035 случаев COVID-19. РФ в мировом масштабе держится на четвёртой строчке. По этому показателю нашу страну обогнали только Бразилия (почти 7,4 миллиона), Индия (более 10,2 миллиона) и США (более 19 миллионов). Всего в мире зафиксировали уже более 80 миллионов заболевших.

Большинство заразившихся россиян (2 471 309) смогли излечиться, летальных исходов от COVID-19 в стране зафиксировано 55 265.

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Комментарии (5)

DrNixon
тем временем вакцина в городе кончилась. врачей/учителей поликлиники перезаписывают на 11 января - вдруг да появится
263769321
Внимательней, отдел новостей. Не «чуть больше», а «чуть меньше», чем накануне
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