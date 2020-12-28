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Водоканал договорился с застройщиками Петровского острова о централизованной канализации. Коллектор построят в 2022 году

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заключило договоры с компаниями, застраивающими Петровский остров, о подключении к централизованной системе водоотведения. Сейчас все стоки из элитных новостроек уходят в реки напрямую.

Как рассказали «Фонтанке» на предприятии 28 декабря, подписание соглашений позволило окончательно сформировать источники финансирования для строительства канализационного коллектора, который обеспечит 100-процентную очистку сточных вод на территории острова. Таких источников два: бюджет Санкт-Петербурга и плата за подключение со стороны застройщиков. Водоканал организовал встречу с компаниями, на которой был согласован предварительный размер этой платы, итоговая сумма была разделена между застройщиками пропорционально подключаемой нагрузке.

Судя по документам на сайте комитета по тарифам, стоимость и правда разнится: к примеру, «РСТИ-Фамилия» заплатит 110 млн рублей при суточной нагрузке в 548 кубометров; ООО СПК — 55 млн (235 кубометров в сутки); «Эталон — ЛенСпецСМУ» — 114 млн (569 кубометров); «Ринова» — 76 млн (388 кубометров); «Альянс Сити Строй» — 75 млн (359 кубометров).

«Реализация проекта позволит обеспечить возможность подключения объектов нового строительства к системе централизованного водоотведения, переключить прямые стоки Петровского острова на централизованную систему водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с последующей 100% очисткой на Северной станции аэрации и обеспечить экологическую безопасность дельты р. Нева», — сообщает пресс-служба.

Весной Водоканал провел конкурс на проектирование строительства коллектора. Окончание проектно-изыскательских работ с прохождением экспертизы запланировано на июнь 2021 года, завершение самого строительства — на 2022 год.

Напомним, «Фонтанка» писала о ситуации на Петровском острове, где исторически не оказалось системы очистки сточных вод, и канализация выходит через семь выпусков непосредственно в Малую Неву и Ждановку. Дело в том, что территория раньше была занята промышленными предприятиями, а небольшое количество жилых зданий, расположенных поблизости, составляли общежития для работников этих организаций.

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Комментарии (2)

260759231
Привет тем, кто на вейке катается с периодическим погружением с головой в Малую Невку
dedmoroz_5e4d8827384c2
всё как обычно, солдат спит служба идёт, лимит мощности на центральный яхт-клуб забыли включить, 3000-5000 чел. одномоментно//
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