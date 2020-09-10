Для Петровского острова начнут строить канализационный коллектор в 2021 году. За него заплатит город и застройщики элитного жилья

В данный момент идет проектирование канализационного коллектора, который позволит больше не выпускать канализационные стоки Петровского острова прямо в реку. Две трети расходов возьмет на себя бизнес.



О проектировании «Фонтанке» рассказал 10 сентября вице-губернатор Максим Шаскольский. По его словам, в 2021 году должна начаться стройка. «Нам удалось уйти от того, чтобы делать это все за бюджетный счет. Мы выявили всех застройщиков и со всеми провели переговоры», — сообщил чиновник. По его словам, примерно две трети затрат на строительство возьмет на себя именно бизнес; окончательная стоимость станет ясна после проектирования.

