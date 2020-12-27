В Минобороны не исключили возможность изменения позиции США по СНВ-3

США могут пересмотреть свою позицию по вопросу продления Соглашения о сокращении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) в силу внутриполитической ситуации в стране, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Не лучшим образом складывается ситуация вокруг Договора о СНВ, так как все меньше времени остается до окончания срока его действия (5 февраля 2021 года)... В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться», — сказал Фомин 27 декабря РИА «Новости».