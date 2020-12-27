В Минобороны не исключили возможность изменения позиции США по СНВ-3

США могут пересмотреть свою позицию по вопросу продления Соглашения о сокращении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) в силу внутриполитической ситуации в стране, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
«Не лучшим образом складывается ситуация вокруг Договора о СНВ, так как все меньше времени остается до окончания срока его действия (5 февраля 2021 года)... В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться», — сказал Фомин 27 декабря РИА «Новости».
Замминистра напомнил, что РФ предлагала США продлить договор и одновременно приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения, которое бы учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.