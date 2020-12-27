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В Петербурге прооперировали и подключили к ИВЛ мальчика, оставшегося без ног на железной дороге

Состояние школьника, потерявшего ноги на железной дороге, остаётся тяжёлым. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Петербургского педиатрического медицинского университета 27 декабря.

11-летнего пациента прооперировали, закончилась операция ночью. Пострадавший находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ. «Получает лечение в полном объёме», — добавили в пресс-службе вуза.

Накануне 11-летний школьник катался на грузовом поезде и упал под состав. Ребёнка на путях заметил машинист, он и вызвал скорую. Мальчик потерял обе ноги. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Комментарии (3)

chip1
Покатался, на всю оставшуюся жизнь(
263836471
Без иронии - РЖД теперь осталось без преданного работника... Немало пацанов в своё время бегали за паровозами, электричками и другим подвижным составом, а потом пошли туда работать...
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