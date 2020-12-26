Мальчик, который на юге Петербурга лишился двух ног, пытался прокатиться на грузовом поезде

Юный зацепер получил тяжёлые травмы на железнодорожных путях на юге Петербурга. Мальчику отрезало две ноги, сообщили в в региональном управлении на транспорте МВД 26 декабря.

Одиннадцатилетний школьник катался на грузовом поезде во Фрунзенском районе. Напротив Белградской улицы он не удержался и упал под состав. Позже машинист другого поезда заметил ребёнка с отрезанными ногами на путях и вызвал скорую.

Мальчик находится в тяжёлом состоянии. Ребёнок воспитывается в многодетной семье.