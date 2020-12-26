Мальчика с отрезанной ногой нашли на железнодорожных путях на юге Петербурга

Ребёнка с отрезанной ногой госпитализировали во Фрунзенском районе Петербурга 26 декабря. Об этом «Фонтанке» сообщили в региональном управлении на транспорте МВД.

По данным транспортной полиции, вызов поступил после четырех часов дня. Машинист поезда заметил на железнодорожных путях человека. Столкновение произошло в районе первого дома на Белградской улице.

Мальчик сидел на третьем главном пути. Для пострадавшего вызвали скорую. Ребёнка госпитализировали с травматической ампутацией ноги.

