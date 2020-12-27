После трагедии с мальчиком, потерявшим ноги на железной дороге в Петербурге, возбуждено уголовное дело

После неудачной попытки юного зацепера прокатиться на грузовом поезде в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Северо-Западное управление на транспорте Следственного комитета 27 декабря.



Производство возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

11-летний школьник катался на грузовом поезде на юге Петербурга. В районе Белградской улицы он не удержался и упал под состав. Позже машинист другого поезда заметил травмированного ребёнка на железнодорожных путях. Мальчику вызвали скорую. В результате происшествия он лишился обеих ног.