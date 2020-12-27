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После трагедии с мальчиком, потерявшим ноги на железной дороге в Петербурге, возбуждено уголовное дело

После неудачной попытки юного зацепера прокатиться на грузовом поезде в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Северо-Западное управление на транспорте Следственного комитета 27 декабря.

Производство возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

11-летний школьник катался на грузовом поезде на юге Петербурга. В районе Белградской улицы он не удержался и упал под состав. Позже машинист другого поезда заметил травмированного ребёнка на железнодорожных путях. Мальчику вызвали скорую. В результате происшествия он лишился обеих ног.

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Комментарии (4)

Ермаков
Тут увы, виноват только сам пострадавший.
Тень Отца
тут надо возбуждать по другой статье - не исполнение родительских обязательств
где родители были? бухали? наверняка
Василий Марущак
Видимо по статье 281.
Диверсия (в отношении попытки повреждения объекта транспортной инфраструктуры).
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