Сын Полтавченко займется продажей БАДов вместе с внуком Церетели и экс-главой Волгограда

Оставшиеся 50% фирмы находятся в собственности ООО «Гео Органикс». Она, в свою очередь, принадлежит возглавившему «Хелси Лайф» предпринимателю Георгию Капанадзе (60%) и Роланду Херианову (40%), который с мая 2006 года по май 2007 года занимал пост исполняющего обязанности главы Волгограда. Позже он курировал вопросы предпринимательства в Волгоградской городской думе и сферу строительства и инвестиций в качестве вице-премьера областного правительства. В 2014 году он досрочно сдал депутатский мандат, а в 2016 году вошел в состав правления «Аптечной сети 36,6», но уже из него вышел.

По данным системы СПАРК, Полтавченко 24 декабря стал обладателем 15% ООО «Хелси Лайф». Совладелец компании, внук скульптора Зураба Церетели, Зураб Церетели-Махарадзе сократил свою долю с 50% до 35%.

В конце октября «Хелси Лайф» направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака NAT BAL nutrition. Компания планирует использовать его для продажи биологически активных добавок, в частности диетических веществ для медицинских целей, минеральных, белковых, дрожжевых и иных пищевых добавок.

Алексею Полтавченко также принадлежит компания «Инвестбугры», владеющая производственно-логистическим комплексом RAUM Бугры в Ленинградской области. Недавно сын экс-губернатора Петербурга сократил долю в ней с 50% до 25%. Теперь основным владельцем фирмы стала Ирая Гальмутдинова, супруга сооснователя «СМП Банка» и бизнес-партнер Полтавченко по фирме «Монолит-строй», изготавливающей МДФ-плиты. Помимо этого, сыну бывшего главы Петербурга принадлежат доли еще в нескольких столичных компаниях.