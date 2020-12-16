Сын Полтавченко вдвое сократил долю в индустриальном парке RAUM Бугры

Сын экс-губернатора Петербурга Алексей Полтавченко сократил долю в компании «Инвестбугры», зарегистрированной во Всеволожском районе Ленобласти. Теперь основным собственником принадлежащего фирме производственно-логистического комплекса RAUM Бугры стала супруга сооснователя «СМП Банка» Ирая Гальмутдинова.
Как сообщает 16 декабря портал 47news, доля Полтавченко в компании сократилась с 50% до 25%, а доля его бизнес-партнера Ираи Гальмутдиновой, соответственно, выросла до 75%. Это жена Константина Голощапова, который вместе с Аркадием Ротенбергом основал «СМП Банк» и стал соучредителем Русского Афонского общества. Попечительский совет общественной организации возглавил бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
Также Гальмутдиновой и Полтавченко-младшему принадлежит по 25% в компании «Монолит-Строй», изготавливающей МДФ-плиты.
По данным СПАРК, выручка ООО «Инвестбугры» в 2019 году выросла с 423 млн до 519 млн рублей, а чистая прибыль увеличилась с 27 до 32 млн рублей. Компания планирует расширить индустриальный парк RAUM Бугры за счёт строительства многоэтажного бизнес-центра и собственной развязки с кольцевой автодорогой.