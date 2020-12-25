31 декабря может стать официальным выходным в России

Последний день года может стать официальным выходным уже в следующем году. Об этом 25 декабря в интервью «Интерфаксу» сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.



«В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 31 декабря выходным днем», — сказал Котяков.



Он отметил, что такое решение по 2021 году уже принято.



Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (3 дня — с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (3 дня — с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (3 дня — с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (3 дня — с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (3 дня — с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (4 дня — с четверга по воскресенье).

