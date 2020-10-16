FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +7
77.95р91.45р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.10.2020 09:11
4
Печать

31 декабря будет нерабочим днем в 2021 году. Правительство определилось с выходными

Правительство России определило порядок переноса выходных дней в 2021 году. Постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 17 октября на сайте кабмина.

Как следует из документа, 31 декабря будет выходным днем, поскольку в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля. Россияне, таким образом, получат три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (3 дня — с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (3 дня — с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (3 дня — с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (3 дня — с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (3 дня — с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (4 дня — с четверга по воскресенье).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Cashmare
а где эти, которые тяжелой формой труголизма страдают, со своими истериками про длинные новогодние, еще не проснулись штоле, перетругодолили вечером?
Маэстро
Разумно! Всё равно 31 декабря в большинстве организаций - условно рабочий день.
alexadmin
Какие они оптимисты.У меня с прошлой осени закладка в браузере была "список выходных и праздничных дней в 2020 году". Как натыкаюсь на нее - ржу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний