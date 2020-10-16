31 декабря будет нерабочим днем в 2021 году. Правительство определилось с выходными

Правительство России определило порядок переноса выходных дней в 2021 году. Постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 17 октября на сайте кабмина.



Как следует из документа, 31 декабря будет выходным днем, поскольку в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.



Нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля. Россияне, таким образом, получат три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.