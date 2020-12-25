В ДТП на Кадетской линии в Петербурге водитель «Мерседеса» погиб предположительно не из-за травм, полученных в аварии.
Как сообщает 25 декабря «Дорожный инспектор», по предварительной версии, 45-летний мужчина, управлявший машиной, умер до ДТП в результате сердечного приступа. По словам его супруги, о проблемах с сердцем он знал и в начале следующего года собирался ложиться на операцию.
Как уже писала «Фонтанка», за рулём «Мерседес-Бенц GLS 350D» находился житель Москвы, который регулярно приезжал в Петербург. Около 23:30 24 декабря он двигался по Университетской набережной от Благовещенского моста и врезался в угол дома 1 по Кадетской линии — Первый Кадетский корпус, находящийся в ведении СПбГУ. ДТП попало на видео.