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Не успел сделать операцию. Причиной смерти водителя, влетевшего в Первый Кадетский корпус, стало не ДТП

В ДТП на Кадетской линии в Петербурге водитель «Мерседеса» погиб предположительно не из-за травм, полученных в аварии.

Как сообщает 25 декабря «Дорожный инспектор», по предварительной версии, 45-летний мужчина, управлявший машиной, умер до ДТП в результате сердечного приступа. По словам его супруги, о проблемах с сердцем он знал и в начале следующего года собирался ложиться на операцию.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Как уже писала «Фонтанка», за рулём «Мерседес-Бенц GLS 350D» находился житель Москвы, который регулярно приезжал в Петербург. Около 23:30 24 декабря он двигался по Университетской набережной от Благовещенского моста и врезался в угол дома 1 по Кадетской линии — Первый Кадетский корпус, находящийся в ведении СПбГУ. ДТП попало на видео.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Комментарии (3)

264734381
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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
RemyMartin
Хорошо, что с собой никого не утянул.
Дядя Бо
"находился летний житель Москвы" что сие означает?

"о проблемах с сердцем он знал и в начале следующего года собирался ложиться на операцию".
Если ты так болен - юзай такси, нефиг подвергать опасности окружающих.
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