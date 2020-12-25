Скользкая набережная и большая скорость привели к трагедии на Кадетской линии Васильевского острова.
Внедорожник вылетел с дороги и врезался в угол бывшей Академии тыла и транспорта в районе полуночи с 24 на 25 декабря. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) сообщили в ГУ МВД по Петербургу.
За рулем автомобиля был 45-летний житель Москвы, который регулярно приезжает в Петербург. По предварительной информации, он не справился с управлением «Мерседес-Бенц GLS 350D», когда ехал по Университетской набережной от Благовещенского моста в сторону Кадетской линии. Внедорожник прямым ходом ушел прямо в угол дома
Водитель получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства аварии.
Дом № 1 по Кадетской линии, известный как Первый Кадетский корпус, находится в ведении СПБГУ с 2011 года. Там проводится реконструкция и ремонт зданий под нужды вуза.