Внедорожник вылетел с дороги и врезался в угол бывшей Академии тыла и транспорта в районе полуночи с 24 на 25 декабря. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) сообщили в ГУ МВД по Петербургу.



За рулем автомобиля был 45-летний житель Москвы, который регулярно приезжает в Петербург. По предварительной информации, он не справился с управлением «Мерседес-Бенц GLS 350D», когда ехал по Университетской набережной от Благовещенского моста в сторону Кадетской линии. Внедорожник прямым ходом ушел прямо в угол дома № 1 по Кадетской линии.

