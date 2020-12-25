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Полет «Мерседеса» прервал угол Первого Кадетского корпуса. Водитель не выжил

Скользкая набережная и большая скорость привели к трагедии на Кадетской линии Васильевского острова.

vk.com/spb_today

Внедорожник вылетел с дороги и врезался в угол бывшей Академии тыла и транспорта в районе полуночи с 24 на 25 декабря. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

За рулем автомобиля был 45-летний житель Москвы, который регулярно приезжает в Петербург. По предварительной информации, он не справился с управлением «Мерседес-Бенц GLS 350D», когда ехал по Университетской набережной от Благовещенского моста в сторону Кадетской линии. Внедорожник прямым ходом ушел прямо в угол дома № 1 по Кадетской линии.

Водитель получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства аварии.

Дом № 1 по Кадетской линии, известный как Первый Кадетский корпус, находится в ведении СПБГУ с 2011 года. Там проводится реконструкция и ремонт зданий под нужды вуза.

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Комментарии (11)

magellan
Летел наверное! Как можно на такой машине получить травмы несовместимые.... если конечно изначально водитель не умер
TresAmigos
Ремни явно придумали не дураки
yar_5e4cc335310b6
Больше чем уверен, что в данной ситуации пристегнутый человек на исправном автомобиле человек не получил бы ни царапины.
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