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«Это рождественский подарок». Посмотрите, как Малыш Йода подтанцовывает на съёмочной площадке

Режиссёр Роберт Родригес — один из авторов эпизода «Трагедия» сериала «Мандалорец» — сыграл для малыша Йоды на гитаре на съёмочной площадке и выложил ролик в Instagram. Судя по видео, герою сериала музыка понравилась: он довольно качал головой в такт мелодии.

«Это рождественский подарок для всех, кто спрашивал, каково это — тусоваться с Малышом Йодой на съёмках «Мандалорца», — отметил Родригес. Второй сезон сериала завершился в декабре.

В 2020 году «Мандалорец» Disney+ получил пять статуэток Emmy за технические достижения и обогнал «Хранителей» от HBO. Сюжет сериала строится вокруг приключений охотника за головами Дина Джарина и существа из той же расы, к которой в «Звёздных войнах» принадлежит мастер Йода.

Корпорация Disney планирует и дальше расширять вселенную. Выход третьего сезона «Мандалорца» ожидается к 2022 году. В декабре студия анонсировала десяток анимационных и игровых проектов, среди которых будут два ответвления по «Мандалорцу» под названиями «Рейнджеры новой республики» и «Асока», сериал «Ландо», рассказывающий историю контрабандиста Ландо Калриссиана, и фильм «Оби-Ван Кеноби».

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