«Это рождественский подарок». Посмотрите, как Малыш Йода подтанцовывает на съёмочной площадке

Режиссёр Роберт Родригес — один из авторов эпизода «Трагедия» сериала «Мандалорец» — сыграл для малыша Йоды на гитаре на съёмочной площадке и выложил ролик в Instagram. Судя по видео, герою сериала музыка понравилась: он довольно качал головой в такт мелодии.



«Это рождественский подарок для всех, кто спрашивал, каково это — тусоваться с Малышом Йодой на съёмках «Мандалорца», — отметил Родригес. Второй сезон сериала завершился в декабре.