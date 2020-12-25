«Это рождественский подарок». Посмотрите, как Малыш Йода подтанцовывает на съёмочной площадке

Режиссёр Роберт Родригес — один из авторов эпизода «Трагедия» сериала «Мандалорец» — сыграл для малыша Йоды на гитаре на съёмочной площадке и выложил ролик в Instagram. Судя по видео, герою сериала музыка понравилась: он довольно качал головой в такт мелодии.
«Это рождественский подарок для всех, кто спрашивал, каково это — тусоваться с Малышом Йодой на съёмках «Мандалорца», — отметил Родригес. Второй сезон сериала завершился в декабре.
В 2020 году «Мандалорец» Disney+ получил пять статуэток Emmy за технические достижения и обогнал «Хранителей» от HBO. Сюжет сериала строится вокруг приключений охотника за головами Дина Джарина и существа из той же расы, к которой в «Звёздных войнах» принадлежит мастер Йода.
Корпорация Disney планирует и дальше расширять вселенную. Выход третьего сезона «Мандалорца» ожидается к 2022 году. В декабре студия анонсировала десяток анимационных и игровых проектов, среди которых будут два ответвления по «Мандалорцу» под названиями «Рейнджеры новой республики» и «Асока», сериал «Ландо», рассказывающий историю контрабандиста Ландо Калриссиана, и фильм «Оби-Ван Кеноби».