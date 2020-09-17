«Мандалорец» взял пять Emmy

Сериал Disney+ «Мандалорец» получил пять статуэток Emmy за технические достижения и обогнал «Хранителей» от HBO, у которых их только четыре. Как 17 сентября пишет издание Variety, сериал про охотника за головами и малыша Йоду наградили за лучшую работу художника, монтаж звука, микширование, визуальные спецэффекты. Также приз вручили оператору Грегу Фрейзеру.



«Хранителей» наградили за лучшее сведение звука, костюмы в фантастическом проекте, монтаж и операторскую работу.



Основная церемония Emmy, где определят лучшие телесериалы, актёров и актрис года, пройдёт 20 сентября 2020 года в эфире американского телеканала ABC. Имена номинантов стали известны 28 июля.

