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17.09.2020 12:48
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«Мандалорец» взял пять Emmy

Сериал Disney+ «Мандалорец» получил пять статуэток Emmy за технические достижения и обогнал «Хранителей» от HBO, у которых их только четыре. Как 17 сентября пишет издание Variety, сериал про охотника за головами и малыша Йоду наградили за лучшую работу художника, монтаж звука, микширование, визуальные спецэффекты. Также приз вручили оператору Грегу Фрейзеру.

«Хранителей» наградили за лучшее сведение звука, костюмы в фантастическом проекте, монтаж и операторскую работу.

Основная церемония Emmy, где определят лучшие телесериалы, актёров и актрис года, пройдёт 20 сентября 2020 года в эфире американского телеканала ABC. Имена номинантов стали известны 28 июля.

«Хранители претендуют на награду по 26 пунктам, в том числе и как лучший мини-сериал. «Мандалорец» — номинант на статуэтки в 15 категориях. Наряду с «Рассказом служанки», «Убивая Еву», «Озарком», «Очень странными делами», «Лучше звоните Солу» и «Наследниками», он может быть признан «лучшим драматическим сериалом». История уже получила продолжение: второй сезон выходит 30 октября 2020 года.

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