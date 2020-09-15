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15.09.2020 19:17
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Малыш Йода возвращается. Опубликован трейлер второго сезона «Мандалорца»

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Мандалорец». Ролик 15 сентября опубликовали на YouTube «Звёздных войн».

Зрители видят главных героев прошлого сезона — охотника за головами Дина Джарина и Малыша из той же расы, к которой во вселенной «Звёздных войн» принадлежит магистр Йода. Как отмечает портал Yahoo!, в новых сериях Джарин продолжает исполнять свою миссию: защищать Малыша, исследовать его происхождение и биться за него с имперским офицером Моффом Гидеоном. Вероятно, герои встретят джедаев, и мини-Йода обретёт дом.

На фразу одного из персонажей: «Ты же понимаешь, что тут не место для ребёнка?» — Дин отвечает, что они с маленьким Йодой будут всюду следовать вместе.

Имя «малыш Йода» загадочному существу с большими ушами придумали пользователи сети — официально о детёныше ничего неизвестно. Представители его расы, у которой даже нет названия, несколько раз появлялись в разных частях «Звёздных войн», однако и детали их истории создатели никогда не раскрывали подробно.

Как до этого утверждал продюсер проекта Джон Фавр, некоторые эпизоды второго сезона сериала будут сосредоточены на второстепенных героях. На такой ход, по его словам, авторов вдохновила стилистика «Игры Престолов»: «развитие разных сюжетных линий» показалось Фавру привлекательной идеей, которая увлечёт зрителя.

«Мандалорец» — это первый игровой сериал, действие которого происходит во вселенной «Звёздных войн». Первая часть вышла на сервисе Disney+ в 2019 году. Роль охотника за головами исполняет актёр Педро Паскаль. Второй сезон стартует 30 октября 2020 года.

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Комментарии (2)

vic_5e4cd1938d1a8
Сменице название "Мандалорец" на благозвучное в русском языке.
"Ф" ещё и рекламирует всякую хрень ...
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