Малыш Йода и Дин Джарин уже в пути. Вышел трейлер третьего сезона «Мандалорца»

На YouTube-канале «Звездных войн» 17 января появился трейлер третьего сезона сериала «Мандалорец». Он выйдет 1 марта на стриминговом сервисе Disney+.
«Путешествие сквозь галактику Звездных войн продолжается, — говорится в описании видео. — Когда-то одинокий охотник за головами, Дин Джарин воссоединился с Грогу. Тем временем Новая Республика изо всех сил пытается увести галактику от ее темной истории. Мандалорец пересечется со старыми союзниками и наживет новых врагов, пока они с Грогу продолжают свое путешествие вместе».
В сезоне будет восемь эпизодов. По сюжету, герои — Мандалорец и Грогу — отправляются на планету Мандалор, родину главного героя, чтобы Дин Джарин смог заслужить прощения за нарушение Кодекса. Действие разворачивается через пять лет после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая».
Автор: Star Wars/YouTube
В сериале снимались Педро Паскаль, Кэти Сакхофф, Карл Уэзерс, Эми Седарис, Эмили Суоллоу и Джанкарло Эспозито. К режиссерской команде, ранее включавшей Брайс Даллас Ховард, Рика Фамуйиву и Карла Уэзерса, присоединились Питер Рэмси («Человек-паук: Через Вселенные»), Ли Айзек Чун («Минари») и Рэйчел Моррисон («Американская история преступлений»).