Начаты съемки сериала по «Звездным войнам» — там сыграют звезды «Игры в кальмара» и «Матрицы»

Студия Disney объявила о начале съемок сериала «Аколит». Как 7 ноября сообщило издание Variety, объявлен полный каст — в проекте, который планируется показать на канале Disney+, снимутся исполнитель главной роли в сериале «Игра в кальмара» Ли Джон Джэ, Мэнни Хасинто («Топ Ган: Мэверик»), Дафни Кин («Логан»), Чарли Барнетт («Матрешка»), Кэри-Энн Мосс («Матрица») и другие.



Сериал расскажет о событиях, произошедших в конце эпохи Расцвета Республики до основных фильмов франшизы. Согласно сценарию, «Аколит» — «загадочный триллер, который перенесет зрителей в галактику мрачных тайн и новых сил темной стороны в последние дни эры Высокой Республики». Экс-падаван воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, но силы, с которыми они столкнутся, куда страшнее, чем те предполагали.

