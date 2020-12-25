Петербург вернул себе первое место по ежедневному приросту коронавирусных смертей

Всего за последние 24 часа оперативный штаб получил отчёт о 563 умерших из шестидесяти пяти регионов. Северная столица, которая ещё накануне занимала второе место, сегодня снова в лидерах. За ней Москва, где зарегистрировали 74 летальных случая. На третьей строчке Ростовская область — 26 смертей. Ленобласть также попала в список: коронавирусной признали смерть шести человек.

За последние сутки в летальную статистику по коронавирусу Петербурга попали 76 человек, сообщает оперштаб 25 декабря. Это наибольшее число ежедневных смертей среди российских регионов.

Всего в России жертвами COVID-19, по официальным данным, стали 53 659 человек. Из них 7 146 умерли в Петербурге, 10 689 скончались в Москве.

Статистика заболеваемости в городе на Неве держится на одном уровне всю неделю. Выявляют порядка 3,7 тысячи новых случаев — это по информации Роспотребнадзора на основе данных лабораторий. При этом сами медики вносят в федеральный оперштаб большие цифры. Так, накануне сведения статистик разошлись на тысячу.