В Петербурге 4733 заболевших коронавирусом за сутки по данным федералов. Это на тысячу больше, чем в официальной статистике

Медики внесли в федеральный регистр больных коронавирусом на 24 декабря более 4700 человек в Петербурге. Это на тысячу больше, чем в официальной статистике и даже немного превосходит прошлую неделю. Данные опубликовал межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19 на сайте Смольного.
Как следует из отчета, 24 декабря в Петербурге 4733 заболевших коронавирусом с подтвержденным диагнозом. В статистике «Стопкоронавируса» на сегодня стабильные 3756 заразившихся.
Число активных больных, которые наблюдаются в стационарах и дома, достигло 73 тысяч, еще вчера их было 72,2 тысячи.
Накануне в Смольном объяснили, почему в одной статистике — «Стопкоронавирусе» — в Петербурге стабильные 3700 заболевших в сутки, а в другой, федеральном регистре, — 4000–5000. Все дело в том, что первый ведет Роспотребнадзор на основе данных лабораторий, а во второй вносят данные сами медработники.