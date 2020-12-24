В Петербурге 4733 заболевших коронавирусом за сутки по данным федералов. Это на тысячу больше, чем в официальной статистике

Медики внесли в федеральный регистр больных коронавирусом на 24 декабря более 4700 человек в Петербурге. Это на тысячу больше, чем в официальной статистике и даже немного превосходит прошлую неделю. Данные опубликовал межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19 на сайте Смольного.



Как следует из отчета, 24 декабря в Петербурге 4733 заболевших коронавирусом с подтвержденным диагнозом. В статистике «Стопкоронавируса» на сегодня стабильные 3756 заразившихся.

